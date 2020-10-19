Стосується кожного: Победа для Виктории (эфир от 21.10.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 21 октября.

Маленькая Виктория, которую для бездетных китайских супругов родила украинская суррогатная мать, появилась на свет с чрезвычайно редким генетическим заболеванием. Диагноз напугал супругов родителей – заказчиков из Китая, и через полгода размышлений они отказались от ребенка. После этого маленькая Виктория могла оказаться в детском доме, если бы не ее няня Анна Сытник. Полтора года Анна и Виталий жили в страхе, что в любой момент у них могут отобрать ребенка, рожденного суррогатной матерью. Ведь сначала супруги вообще не имели на девочку никаких законных прав. Как чужие дети становятся родными, и на что способны люди, которые решили стать родителями, несмотря на тяжелый диагноз ребенка и сложный путь усыновления?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 21 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.