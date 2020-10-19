Стосується кожного: Победа для Виктории (эфир от 21.10.2020)

19 октября 2020 23:16 Александр Кива
Стосується кожного: Победа для Виктории (эфир от 21.10.2020)
Стосується кожного: Победа для Виктории (эфир от 21.10.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 21 октября.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Маленькая Виктория, которую для бездетных китайских супругов родила украинская суррогатная мать, появилась на свет с чрезвычайно редким генетическим заболеванием. Диагноз напугал супругов родителей – заказчиков из Китая, и через полгода размышлений они отказались от ребенка. После этого маленькая Виктория могла оказаться в детском доме, если бы не ее няня Анна Сытник. Полтора года Анна и Виталий жили в страхе, что в любой момент у них могут отобрать ребенка, рожденного суррогатной матерью. Ведь сначала супруги вообще не имели на девочку никаких законных прав. Как чужие дети становятся родными, и на что способны люди, которые решили стать родителями, несмотря на тяжелый диагноз ребенка и сложный путь усыновления?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 21 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу

Материалы по теме

Стосується кожного: Копейки на пожар (эфир от 22.10.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Копейки на пожар (эфир от 22.10.2020)
Актриса Александра Польгуй – о втором сезоне сериала Отважные: Когда я узнала одну деталь, долго ходила в шоке
Интервью

Актриса Александра Польгуй – о втором сезоне сериала Отважные: Когда я узнала одну деталь, долго ходила в шокеЭксклюзив
Чем заняться осенью: ТОП-5 обязательных дел от актера сериала "Швидка" Ярослава Геруса
Новости

Чем заняться осенью: ТОП-5 обязательных дел от актера сериала "Швидка" Ярослава ГерусаЭксклюзив
Водители в Украине смогут сами выбирать комбинации номерных знаков
АвтоЛеди

Водители в Украине смогут сами выбирать комбинации номерных знаков

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK