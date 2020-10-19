Стосується кожного: Копейки на пожар (эфир от 22.10.2020)

19 октября 2020 23:42 Александр Кива
Стосується кожного: Копейки на пожар (эфир от 22.10.2020)
Стосується кожного: Копейки на пожар (эфир от 22.10.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 22 октября.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Многодетная семья Герасимовых из Днепропетровской области вынуждена спать на полу летней кухни. В такое положение 45-летняя многодетная мать Виктория Герасимова и дети попали после страшного пожара, произошедшего в начале сентября. Сгорело почти все – крыша, вещи, кстати, даже продукты. Виктория самостоятельно воспитывает десятерых детей. Оба ее мужа умерли, поэтому деньги на дом Виктория несколько лет собирала по копейкам, отказывая себе в самом необходимом. Многодетная семья в своем городе на хорошем счету, впрочем, по ее словам после трагедии местные власти прекратили ее замечать. Почему многодетная семья оказалась один на один с такой бедой? В студии «Касается каждого» история, участником которой может стать любой из нас.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 22 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу

Материалы по теме

Стосується кожного: Победа для Виктории (эфир от 21.10.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Победа для Виктории (эфир от 21.10.2020)
Актриса Александра Польгуй – о втором сезоне сериала Отважные: Когда я узнала одну деталь, долго ходила в шоке
Интервью

Актриса Александра Польгуй – о втором сезоне сериала Отважные: Когда я узнала одну деталь, долго ходила в шокеЭксклюзив
Чем заняться осенью: ТОП-5 обязательных дел от актера сериала "Швидка" Ярослава Геруса
Новости

Чем заняться осенью: ТОП-5 обязательных дел от актера сериала "Швидка" Ярослава ГерусаЭксклюзив
Водители в Украине смогут сами выбирать комбинации номерных знаков
АвтоЛеди

Водители в Украине смогут сами выбирать комбинации номерных знаков

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK