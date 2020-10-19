Стосується кожного: Копейки на пожар (эфир от 22.10.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 22 октября.

Многодетная семья Герасимовых из Днепропетровской области вынуждена спать на полу летней кухни. В такое положение 45-летняя многодетная мать Виктория Герасимова и дети попали после страшного пожара, произошедшего в начале сентября. Сгорело почти все – крыша, вещи, кстати, даже продукты. Виктория самостоятельно воспитывает десятерых детей. Оба ее мужа умерли, поэтому деньги на дом Виктория несколько лет собирала по копейкам, отказывая себе в самом необходимом. Многодетная семья в своем городе на хорошем счету, впрочем, по ее словам после трагедии местные власти прекратили ее замечать. Почему многодетная семья оказалась один на один с такой бедой? В студии «Касается каждого» история, участником которой может стать любой из нас.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 22 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.