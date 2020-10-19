Стосується кожного: Касается каждого 24/7 (эфир от 23.10.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 23 октября.

24 часа в сутки, 7 лет подряд – команда «Касается каждого» на связи с теми, кто нуждается в немедленной помощи. Как изменилась жизнь людей, которые больше всего запомнились нашим зрителям? Еще 6 лет назад 26-летнюю Ольгу Кудрю все называли Винницкая Маугли. Девушка в достаточно взрослом возрасте не умела читать и писать. Отчаявшаяся Оля боялась даже подумать о новой жизни, и только мечтала о собственной семье. Недавно она вышла замуж. Елена Гречко из Донецкой области перенесла несколько операций. Она имеет «хрустальную» болезнь, но всегда остается жизнерадостной. Сегодня она впервые готова зайти в студию собственными ножками! Сегодня в студии «Касается каждого» – красивые финалы невероятных историй жизни и борьбы за мечту.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 23 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.