Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.10.2020)

20 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Карп, щука, судак, форель и осетр – речная рыба, вкусная и полезная. Основное ее достоинство в том, что она содержит множество витаминов и минералов, низкокалорийна и легко усваивается. Если ее правильно приготовить, то она станет настоящим деликатесом, который можно подать и на праздничный стол. В чем плюсы и минусы речной рыбы?

Новый выпуск Полезной программы от 20.10.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.