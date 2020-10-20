Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 21.10.2020)

21 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Аппетитные небольшие шарики из мясного фарша любят во всем мире и взрослые, и дети. Чем тефтели отличаются от фрикаделек? Из какого мяса их лучше готовить? Как правильно выбрать полуфабрикаты? Сколько продукта можно съесть за один день? Что требуется для приготовления идеальных тефтелей и фрикаделек? И как сделать оригинальные и вкусные мясные шарики по рецептам разных стран мира? Звездный эксперт ток-шоу – народная актриса Украины Светлана Белоножко.

Новый выпуск Полезной программы от 21.10.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.