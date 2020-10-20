Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.10.2020)

22 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Простота и вкус, плюс широкая гастрономическая сочетаемость завоевали для пасты весь мир. Как и где найти идеальную пасту – любимое блюдо миллионов? От чего зависит ее вкус? Как сделать ее не только вкусной, но и полезной пищей? На что обращать внимание при покупке пасты в магазине? И как дома приготовить идеальное тесто для пасты, а также разнообразные соусы к ней? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – телеведущая Жанна Тихонова.

Новый выпуск Полезной программы от 22.10.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.