Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.10.2020)

23 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Их любят все. В разных странах мира это произведение картофельного искусства окрестили «хашбрауном», «драниками», «картофельными пляцками», «решти», «пуффером» и множеством других названий в зависимости от вдохновения и локации кулинара. Какой картофель лучше всего подходит для этого блюда? От чего зависит хрустящая корочка драников? Как сделать их менее жирными? В чем секрет дерунов с начинкой? И как выглядят драники в разных странах? Звездный эксперт ток-шоу – народная артистка Украины Оксана Пекун.

Новый выпуск Полезной программы от 23.10.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.