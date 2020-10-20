Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.10.2020)

24 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

У разных народов есть свои секреты долголетия: во Франции предпочитают дробное питание, скандинавы — жирную рыбу, а грузины считают, что залог крепкого здоровья – регулярное употребление супа харчо. Что полезного в этом супе? Насколько острым должно быть харчо? Из каких ингредиентов его делают на Кавказе? Как правильно выбрать харчо быстрого приготовления? И что такое харчо по-украински? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, маэстро Владимир Гришко и другие эксперты программы.

Новый выпуск Полезной программы от 24.10.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.