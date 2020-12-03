Говорит Украина: Последний шанс: от наказания бегу - защиты у мамы ищу? (эфир от 03.12.2020)

3 декабря 2020 19:50 Александр Кива
Говорит Украина: Последний шанс: от наказания бегу - защиты у мамы ищу? (эфир от 03.12.2020)

3 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Последний шанс: от наказания бегу - защиты у мамы ищу?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Поздравил жену с Днем рождения - умер от ножа в сердце! Еще вечером Елена принимала поздравления с праздником, а уже через несколько часов она пыталась спасти мужа от смерти.

Вероятного убийцу мужа сразу задержали. И каково было удивление для Елены, когда она узнала, что это мог сделать ее сын!

После приговора суда сын Елены скрывается за границей. Женщина утверждает, он вынужден был бежать, иначе будет отбывать наказание за то, чего не совершал!

Действительно ли сын Елены является убийцей ее мужа - сегодня он вернется на родину, чтобы в нашей студии доказать свою правду! Но кто еще из окружения убитого может быть причастен к его смерти? И какую роль в убийстве мужа сыграли его любовные отношения?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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