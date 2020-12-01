Говорит Украина: Чего не знает отец-одиночка: неужели для детей он чужак? (эфир от 01.12.2020)

Говорит Украина: Чего не знает отец-одиночка: неужели для детей он чужак? (эфир от 01.12.2020)

1 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Чего не знает отец-одиночка: неужели для детей он чужак?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Ежедневно у 35-летнего Артема плотный график. Ранний подъем, сбор детей в сад и школу, а затем работа! И заработанных денег не хватает даже на еду! Свеклу и картофель дают соседи!

Родную мать дети не видели уже более двух лет! А теперь в дом пришла новая беда - 5-летний Сережа не может говорить!

В каком преступлении сегодня обвинят самого Артема? С кем сейчас живет иметь детей? Какое признание женщины может сделать детей сиротами? И к какому страшному выводу придут наши врачи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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