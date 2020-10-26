Говорит Украина: Интимные фото жены сделают меня депутатом (эфир от 26.10.2020)

26 октября 2020 14:55 Александр Кива
Говорит Украина: Интимные фото жены сделают меня депутатом (эфир от 26.10.2020)
Говорит Украина: Интимные фото жены сделают меня депутатом (эфир от 26.10.2020)
пресс-служба

26 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Интимные фото жены сделают меня депутатом.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Захотел стать депутатом - выгнал жену на улицу? Ирина мечтала о счастливой семье, и три месяца назад муж собрал все ее вещи, вызвал такси и просто выставил из дома!

Мужчина заблокировал номер Ирины, а когда у ворот она умоляла увидеться с маленькой дочерью в ее День рождения - просто не открывал ей дверь!

Ирина предполагает, что такое поведение мужа связана с тем, что он хочет стать депутатом: таким образом  пиарится!

Через что на самом деле женщина не может даже приблизиться к ребенку? Какие фото разрушили семейное счастье? И почему ей придется проходить детектор лжи, чтобы доказать свою порядочность?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:55 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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