Говорит Украина: Интимные фото жены сделают меня депутатом (эфир от 26.10.2020)

Говорит Украина: Интимные фото жены сделают меня депутатом (эфир от 26.10.2020)

26 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Интимные фото жены сделают меня депутатом.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Захотел стать депутатом - выгнал жену на улицу? Ирина мечтала о счастливой семье, и три месяца назад муж собрал все ее вещи, вызвал такси и просто выставил из дома!

Мужчина заблокировал номер Ирины, а когда у ворот она умоляла увидеться с маленькой дочерью в ее День рождения - просто не открывал ей дверь!

Ирина предполагает, что такое поведение мужа связана с тем, что он хочет стать депутатом: таким образом пиарится!

Через что на самом деле женщина не может даже приблизиться к ребенку? Какие фото разрушили семейное счастье? И почему ей придется проходить детектор лжи, чтобы доказать свою порядочность?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:55 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.