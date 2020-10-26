Стосується кожного: Опасный мачо (эфир от 26.10.2020)

26 октября 2020 14:43 Александр Кива
Стосується кожного: Опасный мачо (эфир от 26.10.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 26 октября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В ночь на 22 сентября на 33-летнюю Ольгу Войтенко напал ее же парень - известный спортивный тренер Алексей Волков. Избил ее до полусмерти. Спас от расправы сосед, который прибежал на отчаянные женские крики. Сейчас Олю называют последней жертвой маньяка-любовника, ведь в прессе начали появляться новые публикации о маниакальной жестокости мужа в отношении своих женщин, с которыми он в основном знакомился в интернете. Почему мужчина безнаказанно издевается над женщинами, а об этом даже никто не догадывается? Как случилось, что человека подозревают в тяжелых преступлениях, а он ведет активную публичную и даже звездную жизнь?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 26 октября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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