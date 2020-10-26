Стосується кожного: Опасный мачо-2 (эфир от 27.10.2020)

26 октября 2020 14:46 Александр Кива
Стосується кожного: Опасный мачо-2 (эфир от 27.10.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 27 октября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Новые шокирующие подробности жизни мужчины, которого в прессе уже окрестили «опасным мачо». Известного спортивного тренера Алексея Волкова обвиняют не только в издевательствах и жестокости, мужчину даже подозревают в убийствах бывших жен. Сколько еще жертв маньяка-любовника? Сегодня в студии «Касается каждого» откровенные признания тех, кому удалось выжить.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 27 октября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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