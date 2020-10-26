Стосується кожного: Ложное захоронение (эфир от 28.10.2020)

26 октября 2020 14:50 Александр Кива
Стосується кожного: Ложное захоронение (эфир от 28.10.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 28 октября.

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В выпуске «Ложное захоронение», который вышел в эфир в середине августа, Татьяна Бабич из Херсона пыталась выяснить, кого именно она похоронила под фамилией родной сестры. Такие страшные подозрения возникли у Татьяны, когда на пороге ее дома появилась Оксана Савченко. Женщина на фотографиях узнала в погибшей девушке свою дочь Кристину! Сейчас Татьяна Бабич уже не сомневается, что Ирина жива. Нашим журналистам снова удалось выйти на след пропавшей Ирины Бабич, которая сейчас официально считается мертвой. Результаты собственного расследования в студии «Касается каждого», что на самом деле произошло с Ириной Бабич, и почему она хотела, чтобы все считали ее мертвой.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 28 октября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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