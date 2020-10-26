Стосується кожного: Похищение Габриэллы (эфир от 30.10.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 30 октября.

21 октября дочь известного блогера и телеведущей Алены Лоран похитили. За ребенка похитители требовали 200 000 долларов. Эпатажная блогер стала известна почти 10 лет назад. Роскошные наряды, дорогие авто, последние коллекции модных мировых брендов Алена ежедневно выставляла напоказ, но и понятия не имела, что зависть живет по соседству. Злоумышленников правоохранители разоблачили еще летом, когда те подыскивали исполнителя преступления. Предупреждение реального преступления или вымышленная спецоперация ради хайпа в интернете. Почему именно 4-летняя девочка стала мишенью для похитителей? Сегодня Алена Лоран придет в студию «Касается каждого», чтобы эксклюзивно рассказать о похищении дочери.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 30 октября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.