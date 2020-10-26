Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.10.2020)

27 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Какова суточная норма потребления тыквы? Из каких сортов овоща лучше готовить супы и десерты, из каких – каши и соусы, а какие стоит употреблять в сыром виде? И как приготовить комплексный обед из одной тыквы? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: агроном Григорий Иванов, диетолог Екатерина Кондратюк, кулинарный эксперт Ирина Рудневская. Семейными рецептами поделится звездная гостья «Полезной программы» – певица Алена Гребенюк.

Новый выпуск Полезной программы от 27.10.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.