Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 28.10.2020)

28 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Что есть, чтобы не болеть? Мед, малину или облепиху? Какой из этих продуктов самый полезный? Какие их свойства помогают при простуде? Как выбрать качественные «вкусные лекарства» на рынке? Сколько меда можно съесть за один день? Сохраняются ли полезные вещества в малиновом варенье? И какие необычные блюда можно приготовить из облепихи? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущая Марина Одольская.

Новый выпуск Полезной программы от 28.10.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.