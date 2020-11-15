Говорит Украина: Пытки за фломастер: сломана рука из-за рисунка. Часть 2 (эфир от 28.10.2020)

28 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Пытки за фломастер: сломана рука из-за рисунка. Часть 2

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Шок! Захотел порисовать фломастерами - сломали руку! На Киевщине отчим избил семилетнего пасынка за то, что тот разрисовал фломастерами старый кухонный стол!

Мать вместо того, чтобы вызвать врачей и помочь ребенку - отправила сына в школу! Сейчас отчим на свободе и находится дома, а бабушка еще больше боится за жизнь внука!

Как оба родителя объяснят, почему семилетний Максимом оказался в больнице? Какое видео шокировало всю нашу съемочную группу? Какие тайны скрывает прошлое отчима? Только в «Говорит Украина»!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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