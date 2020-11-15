Говорит Украина: Свидетели на видео снимали, как моего сына убивали (эфир от 30.10.2020)

15 ноября 2020 15:15 Александр Кива
Говорит Украина: Свидетели на видео снимали, как моего сына убивали (эфир от 30.10.2020)
Говорит Украина: Свидетели на видео снимани, как моего сына убивали (эфир от 30.10.2020)
пресс-служба

30 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Свидетели на видео снимали, как моего сына убивали

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

12 ударов ножом - именно столько получил Евгений в самом центре города, на глазах многих людей! Два последних удары стали для мужчины фатальными, ведь попали в самое сердце!

Подозреваемый, обвиняемый в убийстве, до сих пор находится на свободе и может избежать наказания, поскольку считает жертвой себя!

Что стало причиной конфликта, которой закончился дерзким убийством? Почему правоохранительные органы стремительно переквалифицировали дело? Кто в тот вечер мог спасти Евгению жизни и какое эксклюзивное видео может расставить все точки над «i»?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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