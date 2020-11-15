Говорит Украина: ДНК для двух мам звездного танцора (эфир от 02.11.2020)

15 ноября 2020 15:45 Александр Кива
Говорит Украина: ДНК для двух мам звездного танцора (эфир от 02.11.2020)
Говорит Украина: ДНК для двух мам звездного танцора (эфир от 02.11.2020)
пресс-служба

2 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — ДНК для двух мам звездного танцора.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Этот звездный хореограф покорил сердца миллионов поклонников. Максим привык быть открытым для общественности, и никто не знает, что за тайна кроется в его семье! В жизни Максима есть две матери. Та, что его родила. И та, которую он сам так называет!

Теперь Максим хочет помочь родному человеку - раскрыть тайну, которая не дает покоя женщине уже 41 год! Какая тайна 40-летней давности поссорила всю семью известного хореографа? Как ее разгадка изменит жизнь Максима? И почему мы вынуждены были делать ДНК двум взрослым женщинам?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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