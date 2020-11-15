Говорит Украина: Шок в столице: в интернете написали, как моего сына пытали (эфир от 03.11.2020)

Говорит Украина: Шок в столице: в интернете написали, как моего сына пытали (эфир от 03.11.2020)

3 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Шок в столице: в интернете написали, как моего сына пытали.

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Эти фотографии шокировали всю страну. На них двое воспитанников столичного интерната, тела которых покрыты огромными синяками и непонятными ранами! Но о том, что произошло, отец одного из ребят, узнал только через 12 дней. И вовсе не от работников заведения, а из интернета!

Правоохранители возбудили уголовное дело, но родственники детей уверены - виновных не накажут, потому что эту историю уже якобы хотят замять. Как ребята получили страшные синяки и ушибы? Кто должен отвечать за издевательства над особыми детьми? Сегодня родители смогут посмотреть в глаза вероятным обидчикам. Как пройдет эта встреча? Мы нашли свидетелей дня. Что покажет детектор? Только в Говорит Украина!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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