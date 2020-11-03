Стосується кожного: Пламя безответственности (эфир от 02.11.2020)

3 ноября 2020 16:20 Александр Кива
Стосується кожного: Пламя безответственности (эфир от 02.11.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 ноября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Страшный пожар, который произошел в Черкасской области 19 сентября, унес жизнь 8-месячной Анны Гнатюк. В тот день многодетная мать Надежда Гнатюк, оставила трех маленьких дочерей дома одних. А старшего, 5-летнего сына, взяла с собой, чтобы помог донести сумки из магазина. Пламя охватило дом за считанные минуты. Спасти удалось двух старших сестер, 4-летнюю Анастасию и 2-летнюю Софию. Самая младшая,Анна, умерла от отравления угарным дымом. После трагедии соседи обратились в органы опеки с жалобой, что родители уже не впервые подвергают малышей опасности. Какая судьба ждет трех маленьких детей, которые чудом выжили в пламени безответственности взрослых, и есть ли шанс у семьи изменить свою жизнь после страшного пожара?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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