Стосується кожного: Пламя безответственности (эфир от 02.11.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 ноября.
Страшный пожар, который произошел в Черкасской области 19 сентября, унес жизнь 8-месячной Анны Гнатюк. В тот день многодетная мать Надежда Гнатюк, оставила трех маленьких дочерей дома одних. А старшего, 5-летнего сына, взяла с собой, чтобы помог донести сумки из магазина. Пламя охватило дом за считанные минуты. Спасти удалось двух старших сестер, 4-летнюю Анастасию и 2-летнюю Софию. Самая младшая,Анна, умерла от отравления угарным дымом. После трагедии соседи обратились в органы опеки с жалобой, что родители уже не впервые подвергают малышей опасности. Какая судьба ждет трех маленьких детей, которые чудом выжили в пламени безответственности взрослых, и есть ли шанс у семьи изменить свою жизнь после страшного пожара?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.