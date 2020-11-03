Стосується кожного: Полуразрушенная судьба (эфир от 03.11.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 3 ноября.
На полуразрушенный домик в дачном кооперативе под Одессой Евгений и Татьяна потратили все свои скромные сбережения. Так уже три года родители и четверо малолетних детей проживают среди дач. Кроме многодетной семьи здесь всего двое постоянных жителей, а ближайший магазин и садик за 6 километров. Одесситка Любовь Чайковская пытается поддержать соседских детей из многодетной семьи своего крестника. По словам Любови, деревянное здание совсем не приспособлено для постоянной жизни, тем более детей. Кроме того слухи о бурном прошлом Татьяны мгновенно распространились по селу и заставили крестную Евгения волноваться. Почему на самом деле семья с четырьмя детьми переехала в полуразрушенную избу в дачном поселке?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.