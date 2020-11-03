Стосується кожного: Убийство беременной (эфир от 04.11.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 4 ноября.

Многодетную дочь 64-летней Нины Огарков несколько дней назад жестоко убили в собственном доме. 37-летняя Алла Сурикова была на седьмом месяце беременности и ждала пятого ребенка. Ужасное убийство беременной женщины шокировало всю Харьковскую область. Подозрение в совершении страшного преступления сразу упало на мужа убитой многодетной женщины. В течение нескольких дней он даже скрывался у родных, которые до сих пор не верят, что Александр способен на такую жестокость к матери своих детей. Жестокий убийца или удобный подозреваемый?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 4 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.