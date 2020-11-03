Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.11.2020)

3 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Считается, что идея использовать плоды кофейного дерева для приготовления тонизирующего напитка принадлежит эфиопским пастухам. Это дикое растение пришлось по вкусу козам, которых они перегоняли по склонам, и после его употребления животные становились очень энергичными и быстрыми. Местные жители рискнули испытать бодрящий эффект кофе на себе, одобрили и начали экспериментировать со способами приготовления. Сегодня этот ароматный напиток – самый популярный на планете. Как пьют кофе в разных странах?

Новый выпуск Полезной программы от 03.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.