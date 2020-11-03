Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.11.2020)

3 ноября 2020 00:35 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.11.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.11.2020)
пресс-служба

4 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Как вы обедаете на работе? Успеваете ли поесть в круговороте дел? И что именно вы едите? Берете с собой ланч-бокс или покупаете готовый обед в магазине? Из чего состоят магазинные ланч-боксы и насколько они полезны? Каким должно быть идеальное соотношение белков, жиров, углеводов в вашем обеде, если вы не хотите набрать лишний вес? Как долго может храниться еда в ланч-боксе? На что обращать внимание при покупке? И как быстро собрать идеальный ланч-бокс с вкусной и полезной едой? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущий Андрей Данилевич.

Новый выпуск Полезной программы от 04.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн  на tv.ua.

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