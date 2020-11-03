Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.11.2020)

5 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Эти продукты все считают полезными, но так ли это на самом деле? Из чего они изготовлены? Есть ли в йогуртах настоящие фрукты? Можно ли набрать вес от употребления этих кисломолочных продуктов? Что опасного может скрываться в составе детских сырков и йогуртов? Каков оптимальный срок их хранения? На что следует обращать внимание при покупке? И как к ним относится звездный гость «Полезной программы» – певец Владимир Борисенко?

Новый выпуск Полезной программы от 05.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.