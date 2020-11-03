Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.11.2020)

6 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Что такое настоящий шницель? Речь идет о куске филированного мяса, тонко отбитого до мягкости и обжаренного во фритюре. Почему в течение длительного времени на территории бывшего СССР шницелем называли ... котлету? Чем шницель отличается от отбивной? Из какого мяса его готовят? По какому рецепту? Как приготовить шницель, чтобы мясо оставалось сочным? И с чем лучше сочетать это блюдо? Звездный эксперт ток-шоу – народная артистка Украины Ольга Сумская.

Новый выпуск Полезной программы от 06.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.