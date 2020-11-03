Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.11.2020)

3 ноября 2020 00:52 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.11.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.11.2020)
пресс-служба

7 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

На день рождения – фаршированная яблоками утка, на Новый год и Рождество – запеченная индейка. Мясо птицы – идеальный продукт для создания вкусного праздника! Чем полезны блюда из него? Как выбрать качественную, свежую, молодую птицу? Какие секреты приготовления нужно знать, чтобы получились вкусные и полезные блюда? На эти вопросы в студии ток-шоу ответят ведущий Александр Лукьяненко, заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко и другие эксперты «Полезной программы».

Новый выпуск Полезной программы от 07.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн  на tv.ua.

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