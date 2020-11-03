Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.11.2020)

7 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Древние ученые использовали разрезанную луковицу как наглядное пособие по изучению астрономии. Они считали, что Земля имеет несколько сфер-оболочек, как и лук. В наше время он присутствует почти в каждом блюде! Всем известны не только пищевые, но и лечебные свойства лука. Что говорит об этом современная медицина? Какие сорта лука лучше запекать, какие мариновать, а какие подходят для жарки? При каком способе приготовления лучше сохраняются витамины и микроэлементы? И какие необычные и вкусные блюда можно приготовить из лука, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 07.11.2020 смотрите в 11:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.