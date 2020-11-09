Стосується кожного: Cрочное изъятие (эфир от 09.11.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 9 ноября.
Трех несовершеннолетних детей и двух внуков многодетной матери Ирины Алиевой из Скадовска забрала группа неизвестных просто по дороге в школу. Потом выяснилось, что люди, которые забрали детей, были представителями ювенальной превенции и службы по делам детей. Соседи говорят, что дети все время ходили грязные и голодные, а школу вообще не посещали. После извлечения всех пятерых детей забрали в центр реабилитации. Однако многодетная мать и ее дочь не согласны с решением чиновников и готовы бороться за свои родительские права. Смогут ли они в студии «Касается каждого» убедить службы вернуть детей домой.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.