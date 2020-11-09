Стосується кожного: Обследование отношений (эфир от 10.11.2020)

9 ноября 2020 23:55 Александр Кива
Стосується кожного: Обследование отношений (эфир от 10.11.2020)
Стосується кожного: Обследование отношений (эфир от 10.11.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 ноября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Виктория Николайчук из Херсона сделала видео очередного приступа болезни 8-летнего сына, чтобы наглядно показать бывшему, насколько страдает ребенок. Но вместо сочувствия семья отца начала обращаться во всевозможные инстанции. Первые проявления болезни, по словам Виктории, начались еще во времена совместной жизни с мужем, постоянные скандалы отражались на детях. Вместе Виктория и Богдан прожили 19 лет. У них родилась двойня Иван и Дарья. Впрочем, в начале года женщина собрала вещи и сбежала вместе с детьми в неизвестном направлении. Теперь каждая попытка увидеться с детьми для отца и бабушки заканчивается драками и оскорблениями. Чем на самом деле болеют дети? В студии «Касается каждого» узнаем, какие диагнозы установят врачи и как результат обследования повлияет на дальнейшую судьбу детей и их родителей.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 10 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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