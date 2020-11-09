Стосується кожного: Казнь любви (эфир от 11.11.2020)

9 ноября 2020 23:59 Александр Кива
Стосується кожного: Казнь любви (эфир от 11.11.2020)
Стосується кожного: Казнь любви (эфир от 11.11.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 ноября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Встреча с бывшим сожителем для 33-летней Тамилы Лимаренко из Полтавы закончилась поножовщиной. Мужчина напал на нее прямо на улице и порезал лицо. Тамила с Дмитрием встречались более двух лет, споры между ними случались и раньше, преимущественно из-за ревности Дмитрия, но угрозы убийства никто не ожидал. После нападения Дмитрий сам сдался в полицию. И уверяет, что раскаялся в преступлении против любимой. Зато Тамила и ее семья не верят в искреннее раскаяние бывшего, и возмущены тем, что правоохранители даже не задержали его. Раскаяние тирана или страх перед наказанием? Даст ли ему второй шанс Тамила, узнаем сегодня в студии «Касается каждого».

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 11 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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