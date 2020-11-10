Стосується кожного: Непристойные подозрения (эфир от 13.11.2020)

10 ноября 2020 00:07 Александр Кива
Стосується кожного: Непристойные подозрения (эфир от 13.11.2020)
Стосується кожного: Непристойные подозрения (эфир от 13.11.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 13 ноября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Ужасную историю услышала 55-летняя Людмила из Ровенской области от своей 6-летней внучки, когда приехала к ней в гости. Ребенок рассказал, что взрослые дяди, которые приходят к маме, якобы ее насиловали. С тех пор девочка уже полгода живет с бабушкой и отцом. Родные боятся отпускать ребенка к матери. Более того, хотят забрать и 4-летнего Андрея, ведь уверены, что рядом с такой матерью ему жить опасно. Зато сама мама детей все отрицает. Она утверждает, что свекровь всю жизнь мечтала о девочке, поэтому искала способ отобрать ребенка. Реальная угроза детям, или клевета бывшей свекрови и мужа ради собственной выгоды? Почему на самом деле мать уже полгода не видела дочку?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 13 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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