Стосується кожного: Непристойные подозрения (эфир от 13.11.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 13 ноября.

Ужасную историю услышала 55-летняя Людмила из Ровенской области от своей 6-летней внучки, когда приехала к ней в гости. Ребенок рассказал, что взрослые дяди, которые приходят к маме, якобы ее насиловали. С тех пор девочка уже полгода живет с бабушкой и отцом. Родные боятся отпускать ребенка к матери. Более того, хотят забрать и 4-летнего Андрея, ведь уверены, что рядом с такой матерью ему жить опасно. Зато сама мама детей все отрицает. Она утверждает, что свекровь всю жизнь мечтала о девочке, поэтому искала способ отобрать ребенка. Реальная угроза детям, или клевета бывшей свекрови и мужа ради собственной выгоды? Почему на самом деле мать уже полгода не видела дочку?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 13 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.