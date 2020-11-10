Стосується кожного: Отшельник среди людей (эфир от 12.11.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 ноября.

На одинокого и заброшенного мужчину журналисты случайно наткнулись в Киевской области. На вид ему под 90 лет, хотя на самом деле еще и шестидесяти нет. Недавно Василий Анатольевич перенес инсульт. И уже два месяца живет без пищи, света и газа. В доме сплошной беспорядок. Повсюду разбросаны вещи и наставлена посуда. Зато Василий Ярымей не одинокий человек. Он имеет сына, дочь и даже родную младшую сестру. Ольга Вовченко, ближайшая соседка Василия, утверждает, что в этом доме он появился 7 лет назад. Его приютила хозяйка дома, которая, по мнению Ольги, и превратила полного сил мужчину в старика. Наши журналисты разыскали родных Василия, которые не видели его 10 лет и даже считали умершим. Как человек стал отшельником среди людей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 12 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.