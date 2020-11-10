Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.11.2020)

10 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Пироги любят взрослые и обожают дети. Но полезна ли такая еда? Как выбрать качественный и свежий готовый продукт? Какие тесто и начинка для пирога самые полезные для здоровья? И как быстро, без лишних усилий создать пирог-шедевр на собственной кухне? Об этом зрители узнают в «Полезной программе» на телеканале «Интер». В студии проекта на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты: диетолог Екатерина Кондратюк, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Наталья Силонова, пекарь Игорь Лаврешин и телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 10.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.