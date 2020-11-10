Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.11.2020)

10 ноября 2020 00:32 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.11.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.11.2020)
пресс-служба

11 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Борщ – одно из самых известных и любимых украинских блюд. Каковы секреты приготовления вкусного борща? Как традиционное блюдо сделать особенным? Какие полезные вещества дает каждый из ингредиентов? На что обратить внимание при выборе мяса? Как быстро сделать борщевую заправку? И какие интересные рецепты этого первого блюда есть в различных областях Украины? Звездный эксперт ток-шоу – актер Виталий Борисюк.

Новый выпуск Полезной программы от 11.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн  на tv.ua.

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