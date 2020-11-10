Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.11.2020)
12 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.
Хрен давно занял почетное место на украинской кухне. Стоит лишь слегка приправить блюдо хреном – и оно заиграет новыми нотами! Чем полезен хрен и как он помогает в лечении простуды? На что обращать внимание при выборе хрена? Почему один сорт может оказаться острым, а другой – нет? И какие блюда употребляются исключительно с добавлением ароматной и аппетитной приправы? Звездный гость «Полезной программы» – телеведущий Дмитрий Чистяков.
Новый выпуск Полезной программы от 12.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.