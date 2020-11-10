Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.11.2020)

14 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

По данным исследований, сочный мясной стейк входит в десятку самых вкусных продуктов мира. За какие полезные свойства его так ценят? Какое мясо – самое подходящее для приготовления стейка? Как выбрать качественную и безопасную говядину в магазине? Какими бывают степени прожарки стейков? С чем чаще всего едят это блюдо? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, телеведущий Андрей Доманский и другие эксперты «Полезной программы».

Новый выпуск Полезной программы от 14.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.