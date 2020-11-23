Говорит Украина: Пока сестру искали, похитительница ее купала (эфир от 23.11.2020)
23 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Пока сестру искали, похитительница ее купала
Валентина и Ольга пришли с тортом, чтобы поздравить старшую сестру с Днем рождения, но даже не догадывались, что видят ее в последний раз - ведь за несколько дней ее похитили!
Сестры убеждают, над женщиной жестоко издевались, потому что увидели гематомы на шее и лице, когда тело их сестры уже лежало в гробу!
В убийстве сестры подозревают близкого человека для Галины - ее названную дочь!
Почему за смерть женщины никто не наказан? Что на самом деле произошло со старшей из сестер? И как аудиозапись Галины сделанная за несколько дней до ее смерти поможет нам разобраться в этой ужасной истории?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и ппосле эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.
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