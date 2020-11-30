Говорит Украина: мужчина в доме - любовник в телефоне? (эфир от 30.11.2020)
30 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — мужчина в доме - любовник в телефоне?
Еще утром жена Александра приготовила ему вкусный кофе, а уже днем мужчина получил на почте приглашение на собственный развод!
Александр уверен, что странное поведение жены связано с тем, что у нее появился любовник!
Чтобы связаться со своей бывшей женой Александру нужно менять телефонные номера, ведь женщина постоянно блокирует его!
Что стало причиной внезапного развода когда-то счастливой пары? Какое аудио поможет нам разобраться в этой истории? И сможет ли Александр сегодня увидеть любимую и вернуть семью?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.
Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.