Говорит Украина: Почему жених из Бенгладеша стал изгнанцем в Диканьке (эфир от 16.11.2020)

Говорит Украина: Почему жених из Бенгладеша стал изгнанцем в Диканьке (эфир от 16.11.2020)

16 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Почему жених из Бенгладеша стал изгнанцем в Диканьке.

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Два года назад в Диканьке, что на Полтавщине, состоялась традиционная свадьба украинской Анжелики и жениха с экзотической страны!

Когда ровно за 9 месяцев после свадьбы молодожены стали родителями, человек из далекой страны стал для свекра и свекрови главным врагом, поскольку тот якобы отказывался работать на огороде!

Томал собрал вещи, отправился по Украине искать новый дом и теперь не может увидеть своего сына!

Зачем на самом деле Томал из Бангладеш приехал в Украину? Каково его настоящее имя? И что ожидает сегодня необычную пару - бенгладешская свадьба или украинский развод?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и ппосле эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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