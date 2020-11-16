Говорит Украина: Почему убийца отца охотится на моего двухлетнего сына (эфир от 12.11.2020)

Говорит Украина: Почему убийца отца охотится на моего двухлетнего сына (эфир от 12.11.2020)

12 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Почему убийца отца охотится на моего двухлетнего сына.

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Когда во двор Натальи заходит какой-то взрослый мужчина, то ее маленький сын начинает кричать и плакать!

Такое поведение ребенка началась после прогулки на улице с сестрой Натальи, потому что тогда местный сварщик начал по ним стрелять!

Мать мальчика утверждает, что этот человек опасен и преследует всю их семью!

Почему вся семья боится местного сварщика? Кто еще был его вероятной жертвой? Кто еще может быть виноват в смерти ее отца? Как тут замешаны любовники? Подтвердятся ли поступки мужа на детекторе лжи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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