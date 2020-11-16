Говорит Украина: сделаем носы - поедем на Бали (эфир от 11.11.2020)

Говорит Украина: сделаем носы - поедем на Бали (эфир от 11.11.2020)

11 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — сделаем носы - поедем на Бали.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Людмила в шоке - ее 14-летние дочери-близнецы, которые с детства хотели стать профессиональными спортсменками, решили кардинально изменить внешность!

Девушки готовы сделать множество пластических операций, чтобы только стать популярными в соцсети и жить на Бали.

Школьницы-близнецы уже даже нашли пластического хирурга и угрожают матери не учиться дальше, если она не даст им денег на новые губы, носы и грудь!

Как на самом деле живут те, кто поражает подростков своими фотографиями с идеальными лицами? Как заработать на жизнь на Бали? И как отреагирует мать, когда увидит своих дочерей с новыми лицами после пластики?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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