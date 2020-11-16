Говорит Украина: сделаем носы - поедем на Бали (эфир от 11.11.2020)

16 ноября 2020 00:31 Александр Кива
Говорит Украина: сделаем носы - поедем на Бали (эфир от 11.11.2020)
Говорит Украина: сделаем носы - поедем на Бали (эфир от 11.11.2020)
пресс-служба

11 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — сделаем носы - поедем на Бали.

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Людмила в шоке - ее 14-летние дочери-близнецы, которые с детства хотели стать профессиональными спортсменками, решили кардинально изменить внешность!

Девушки готовы сделать множество пластических операций, чтобы только стать популярными в соцсети и жить на Бали.

Школьницы-близнецы уже даже нашли пластического хирурга и угрожают матери не учиться дальше, если она не даст им денег на новые губы, носы и грудь!

Как на самом деле живут те, кто поражает подростков своими фотографиями с идеальными лицами? Как заработать на жизнь на Бали? И как отреагирует мать, когда увидит своих дочерей с новыми лицами после пластики?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Облако тегов

Говорит Украина видео телешоу

Материалы по теме

Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 33 серию (эфир 16.11.2020)
Сериалы

Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 33 серию (эфир 16.11.2020)
Коп из прошлого: смотреть онлайн 9 серию (эфир 03.11.2020)
Сериалы

Коп из прошлого: смотреть онлайн 9 серию (эфир 03.11.2020)
Коп из прошлого: смотреть онлайн 8 серию (эфир 03.11.2020)
Сериалы

Коп из прошлого: смотреть онлайн 8 серию (эфир 03.11.2020)
Говорит Украина: Почему убийца отца охотится на моего двухлетнего сына (эфир от 12.11.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Почему убийца отца охотится на моего двухлетнего сына (эфир от 12.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Второй шанс на первую любовь: на СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы

Второй шанс на первую любовь: на СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы

Популярное видео

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Орел и Решка. Девчата: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)

Орел и Решка. Девчата: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK