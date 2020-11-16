Говорит Украина: пока в шторах любовницу прятал - кто-то детей забрал (эфир от 09.11.2020)

16 ноября 2020 00:16 Александр Кива
Говорит Украина: пока в шторах любовницу прятал - кто-то детей забрал (эфир от 09.11.2020)
Говорит Украина: пока в шторах любовницу прятал - кто-то детей забрал (эфир от 09.11.2020)
пресс-служба

9 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — пока в шторах любовницу прятал - кто-то детей забрал.

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

«Собираемся с детьми на море!» - услышала в трубку от своей невестки Яна, но детей у нее уже давно не было!

Мать полтора года обманывали всех. Куда исчезли дети - никто не знал. Тетя детей Яна, еще недавно передавала детям конфеты - а теперь уже месяц пытается вернуть племянников домой!

Куда делись племянники Яны? Как игра в нарды изменила их жизнь? Кто голым прятался за шторами, а кто прыгал в окно с ребенком? И что расскажет об исчезновении детей женщина, которая смогла с ними пообщаться накануне программы?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Облако тегов

Говорит Украина видео телешоу

Материалы по теме

Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 33 серию (эфир 16.11.2020)
Сериалы

Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 33 серию (эфир 16.11.2020)
Коп из прошлого: смотреть онлайн 9 серию (эфир 03.11.2020)
Сериалы

Коп из прошлого: смотреть онлайн 9 серию (эфир 03.11.2020)
Коп из прошлого: смотреть онлайн 8 серию (эфир 03.11.2020)
Сериалы

Коп из прошлого: смотреть онлайн 8 серию (эфир 03.11.2020)
Говорит Украина: Почему убийца отца охотится на моего двухлетнего сына (эфир от 12.11.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Почему убийца отца охотится на моего двухлетнего сына (эфир от 12.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Второй шанс на первую любовь: на СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы

Второй шанс на первую любовь: на СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы

Популярное видео

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Орел и Решка. Девчата: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)

Орел и Решка. Девчата: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK