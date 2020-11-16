Говорит Украина: пока в шторах любовницу прятал - кто-то детей забрал (эфир от 09.11.2020)

Говорит Украина: пока в шторах любовницу прятал - кто-то детей забрал (эфир от 09.11.2020)

9 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — пока в шторах любовницу прятал - кто-то детей забрал.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

«Собираемся с детьми на море!» - услышала в трубку от своей невестки Яна, но детей у нее уже давно не было!

Мать полтора года обманывали всех. Куда исчезли дети - никто не знал. Тетя детей Яна, еще недавно передавала детям конфеты - а теперь уже месяц пытается вернуть племянников домой!

Куда делись племянники Яны? Как игра в нарды изменила их жизнь? Кто голым прятался за шторами, а кто прыгал в окно с ребенком? И что расскажет об исчезновении детей женщина, которая смогла с ними пообщаться накануне программы?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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