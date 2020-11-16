Говорит Украина: маму дети похоронили, а она дочек ищет (эфир от 04.11.2020)

Говорит Украина: маму дети похоронили, а она дочек ищет (эфир от 04.11.2020)

4 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Маму дети поххоронили, а она дочек ищет

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Татьяна до сих пор чувствует боль в горле, вспоминая ночь, которая изменила ее жизнь. Тогда она, 7-летняя девочка, проснулась от того, что начала задыхаться. Татьяна схватила одеяло, замотала в нее 2-летнюю сестренку Наталью, и спасла их, выйдя в окно! С тех пор прошло 40 лет и столько же Татьяна предполагает - родные родители пытались их убить!

Действительно ли биологические родители пытались убить дочерей, устроив пожар? Произойдет ли сегодня встреча двух сестер? Кто устроил похороны живого человека? И чье появление с того света ошеломит Татьяну?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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