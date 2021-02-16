Стосується кожного: Материнство без барьеров (эфир от 18.02.2021)

16 февраля 2021 06:30 Александр Кива
Стосується кожного: Материнство без барьеров (эфир от 18.02.2021)
Стосується кожного: Материнство без барьеров (эфир от 18.02.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 18 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

34-летняя Марина Пеикришвили из Кривого Рога в третий раз стала мамой, несмотря на то, что всю свою жизнь она прикована к инвалидной коляске. Многочисленные операции и реабилитации вернули чувственность в ногах, однако ходить женщина так и не смогла. Марина встретила мужчину, который стал любовью всей ее жизни. Омари Пеикришвили младше Марины на 7 лет, но именно с ним она осуществила свою самую мечту - стала мамой! Каждую беременность врачи рекомендовали прервать, понимая риски, но она преодолела страх и решилась. Безграничная жажда материнства, которая могла стоить жизни. В студии «Касается каждого» невероятно вдохновляющая история женщины, которая стала многодетной мамой, несмотря на запрет врачей и инвалидную коляску.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 18.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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