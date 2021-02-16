Стосується кожного: Отравленная семья (эфир от 17.02.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 17 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

В начале января Лиля Романенко из Запорожья потеряла сразу сына и 7-летнюю внучку. Отец и дочь погибли от отравления неизвестным веществом. В гибели близких Лиля обвиняет свою невестку - 30-летнюю Анжелу Мазур. По ее мнению, Анжела изменяла мужу, а чтобы Максим не догадался, давала ему и дочери снотворное. А вот Анжела рассказывает совсем другую историю. Она подозревает, что именно свекровь, вместе со своими любимыми пирожными, принесла яд, потому что надеялась отравить только нежелательную невестку, а взамен убила внучку и собственного сына. Месть свекрови за измену невестки или способ избавиться нелюбимого мужа. Кому из женщин удастся доказать свою непричастность к смертельному яду во время тестирования на полиграфе?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 17.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.