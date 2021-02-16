Стосується кожного: Побег без объяснений (эфир от 16.02.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 16 февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

7-летний Александр и 5-летний Назарий Миненко из Житомирской области не понимают, что случилось с их семьей и куда пропала мама. 25-летняя Оксана Миненко без объяснений и предупреждений просто ушла из дома, забрав с собой только 4-летнего сына Глеба. Оказалось, что уже полгода Оксана вместе с младшим сыном живет в соседнем селе у нового мужа, воспитывает его двоих детей, и вскоре снова станет матерью. Не терял времени и сам многодетный отец Андрей Миненко. Сразу после исчезновения жены он отправился на ее поиски. Но вместо Оксаны в другом селе нашел новую любовь. Поиски настоящего счастья или бегство от родительских обязанностей, почему родители забыли о своих старших сыновьях?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 16.02.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.