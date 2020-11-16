Стосується кожного: ищите женщину (эфир от 17.11.2020)

16 ноября 2020 20:07 Александр Кива
Стосується кожного: ищите женщину (эфир от 17.11.2020)
Стосується кожного: ищите женщину (эфир от 17.11.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 17 ноября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Кровавая разборка между родными братьями во Львовской области в середине октября всколыхнула своей жестокостью маленький поселок Туринка. Люди, которые прибежали спасать 30-летнего Юрия Ломтева, думали, что у него сердечный приступ. Выяснилось, что Юрий умер от ножевого ранения в сердце. Впоследствии в совершении преступления признался его младший брат Андрей. В смертельную ссору родственники не верят. Вроде, братья 9 лет не могли выяснить, кто более достоин любви одной женщины. В студии «Касается каждого» - результаты теста на полиграфе, выводы экспертов и собственное расследование наших журналистов.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 17 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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